Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240529-1-pdnms: Neumünster: Nach Einbruch in U-Haft

Neumünster (ots)

Nach einem versuchten Einbruch am frühen Dienstagmorgen (28.05.24) in Neumünster konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der Mann befindet sich nun in Haft.

Gegen 04:40 Uhr bemerkte der Bewohner eines Wohnhauses in der Rembrandtstraße einen lauten Knall und stellte daraufhin fest, dass ein Ziegelstein durch eine Scheibe in das Haus geworfen worden war. Einige Räume waren offenbar durchsucht worden.

Der Geschädigte rief daraufhin die Polizei. Im Zuge der Fahndung im Nahbereich konnten Beamtinnen und Beamte des 1. Polizeireviers in der Tizianstraße einen Mann feststellen, der dort gerade einen Diebstahl in einer Garage beging. Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass der 30-jährige auch für den Einbruch in das Haus verantwortlich ist.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 30-jährigen Mann, der bereits wegen Wohnungseinbruchs vorbestraft ist und bis zum 3. Mai eine Haftstrafe aus anderen Gründen verbüßte.

Die Kripo Neumünster führt die weiteren Ermittlungen.

Kai Kröger

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell