Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Lieferauto gestohlen, Tankbetrug begangen und Lebensmittel von Biohof geklaut

Wiehl; Reichshof (ots)

Während Mitarbeiter einer Pizzeria ihr Lieferauto neu beladen wollten, entwendeten Unbekannte den Opel Corsa am Sonntagabend (23. März). Der blaue Corsa stand auf dem Bahnhofplatz, als eine Mitarbeiterin gegen 18:15 Uhr leere Transportboxen gegen volle austauschen wollte. Den Schlüssel ließ sie im Zündschloss stecken. Plötzlich hörte sie ein stark beschleunigendes Auto und sah noch eine männliche Person mit dem Corsa davonfahren. Gegen 23:30 Uhr trafen Polizeibeamte den gestohlenen Opel Corsa auf der Eckenhagener Straße, Ecke Schmiedeweg an. Der Fahrer gab Gas und flüchtete in Richtung Sinspert. Im weiteren Verlauf konnten die Polizisten den Corsa auf der L324, zwischen den Ortschaften Müllerheide und Sinspert anhalten. Am Steuer saß ein 16-Jähriger aus Gummersbach. Mit im Auto saßen eine 16-Jährige aus Reichshof, sowie eine 20-Jährige und ein 20-Jähriger aus Reichshof. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten im Auto diverses Diebesgut in Form von Lebensmitteln, die zuvor von einem Biohofladen in Reichshof entwendet worden waren. Zudem führte der 16-Jährige ein Messer mit sich, welches die Beamten sicherstellten. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Heranwachsenden zudem an dem Abend an einer Tankstelle in Niederseßmar einen Tankbetrug begangen hatten. Der 16-jährige Fahrer musste zur Wache eine Blutprobe abgeben und wurde anschließend seinen Erziehungsberechtigen übergeben. Das Auto als auch das Diebesgut wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell