Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei bittet Zeugen sich zu melden

Radevormwald (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Zeugen, der am Freitag (21. März) spätnachmittags/am frühen Abend auf einem Parkplatz in der Grabenstraße einen Sachschadensunfall beobachtet hat. Der Zeuge hinterließ an dem Audi der Geschädigten einen Zettel mit einem Hinweis auf den Verursacher. Die Polizei bittet den Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 8199 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell