Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrer von Unfallstelle

Hückeswagen (ots)

Am Freitag (21. März) fuhr ein 53-jähriger Rennradfahrer aus Solingen auf der K5 an der Bevertalsperre entlang in Richtung Reinshagensbever. Hinter ihm fuhr ein Autofahrer. Der Autofahrer fuhr dann neben den Radfahrer und versuchte ihm etwas zuzurufen. Schließlich überholte er den Radfahrer, setzte sich mit seinem Wagen vor ihn und machte eine Vollbremsung. Aufgrund dessen, musste der 53-Jährige Radfahrer so stark abbremsen, dass er stürzte. Zwei Passanten halfen dem Radfahrer auf. Der Autofahrer hielt kurz an und sprach mit dem Radfahrer, entfernte sich jedoch dann von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Die Polizei ermittelte den Autofahrer anhand des Kennzeichens. Auf ihn warten nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell