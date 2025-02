POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto am Dienstagabend in Wiesloch entstand erheblicher Sachschaden. Eine 28-jährige Frau fuhr kurz nach 19 Uhr mit ihrem Hyundai die Auffahrt zum Busbahnhof in der Straße "In den Ziegelwiesen" entgegen der vorgegebenen ...

mehr