Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigungen in Temmels

Temmels (ots)

Am Mittwoch, den 05.06.2024 kam es in der Moselstraße in Temmels zu zwei Sachbeschädigungen an Gemeineigentum der Ortsgemeinde. Bei der ersten Tat, welche sich um 16:15 Uhr ereignete wurden Papierzettel auf einer Sitzbank des Moselweinstandes angezündet, wodurch die Bank beschädigt wurde. Um etwa 17:00 Uhr kam es zu einer weiteren Sachbeschädigung in der Moselstraße. Tatobjekt war ein Busunterstand, bei welchem zwei Glasscheiben eingetreten, bzw. eingeschlagen wurden. Bei den Straftaten dürfte es sich um die gleiche Tätergruppierung handeln. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Saarburg, Telefonnummer: 06581/9155-0 mitzuteilen.

