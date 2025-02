POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Am Dienstag fuhr ein 83-Jähriger mit seinem Daimler-Benz auf der Speyerer Straße von Heidelberg in Richtung Autobahn. An der Kreuzung zum Grasweg bemerkte der Senior zu spät, dass der vor ihm fahrende Peugeot an der rot werdenden Ampel abbremste. So kam es um kurz nach 8 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Es entstand mit knapp 40.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Am ...

