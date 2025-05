Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Vereinsheim in Ückendorf - Zwei Festnahmen

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 1. Mai 2025, gegen 4.25 Uhr, waren mehrere Einsatzfahrzeuge der Gelsenkirchener Polizei bei einem Einsatz in Gelsenkirchen-Ückendorf eingesetzt. Ein 60 Jahre alter Gelsenkirchener beobachtete über eine Überwachungskamera, wie zwei Männer mit Taschenlampen in ein Vereinsheim auf der Dessauerstraße einbrachen und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten umstellten das Vereinsheim und entdeckten bei einer Durchsuchung zwei Gelsenkirchener im Alter von 30 Jahren. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die mutmaßlichen Einbrecher Zutritt zum Gebäude und durchwühlten sowie verwüsteten den Innenraum des Vereinsheims. Bei beiden Tatverdächtigen konnte vermutliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Sie wurden vorläufig festgenommen. Nachdem sich bei beiden 30-Jährigen Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum ergaben, wurden beiden jeweils Blutproben entnommen.

