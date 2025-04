POL-EU: Drogenhändler festgenommen

Bad Münstereifel (ots) - Auf der Landstraße 234 bei Bad Münstereifel-Rodert kam es am Freitag (4. April) um 13.37 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei entgegenkommenden Kradfahrern. Beide Unfallbeteiligten (20, 52) wurden schwer Verletzt in Krankenhäuser verbracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 ...

