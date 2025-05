Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) 16 Verstöße bei Verkehrskontrolle geahndet (07.05.2025)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Bei Verkehrskontrollen haben Beamte des Polizeireviers Stockach am Mittwochmorgen innerhalb von einer Stunde 16 Verstöße festgestellt. Zehn Verkehrsteilnehmende waren während der Fahrt verbotswidrig mit ihren Mobiltelefonen beschäftigt, was beim Autofahrenden mit 100 Euro und einem Punkt geahndet wird. Sechs Personen erwischten die Polizisten ohne Sicherheitsgurt, was ein Bußgeld in Höhe von 30 Euro zur Folge hat.

Die Vielzahl der Verstöße zeigt einmal mehr, dass Verkehrsüberwachungsmaßnahmen nötig sind, um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle so sicher wie möglich zu machen. Die Polizei führt solche Kontrollen nicht durch um zu ärgern oder "Kasse" zu machen.

Insbesondere die Gurt- und Handykontrollen dienen dem Schutz aller. Jeder "aktive Teilnehmer" sollte dem Verkehrsgeschehen seine volle Aufmerksamkeit schenken und durch die Nutzung des Sicherheitsgurts insbesondere sich selbst, aber auch seine Mitfahrer vor schweren Unfallfolgen schützen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell