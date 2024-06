Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad geklaut

Weimar (ots)

Mit einem Kettenschloss hat ein 27-Jähriger sein Fahrrad am Dienstagabend in der Schopenhauerstraße an einem Zaun angeschlossen. Doch leider hat das nicht ausgereicht. Zwischen 19:00 Uhr und 23:50 Uhr wurde das blaue Mountainbike entwendet. Hinweise auf den Täter gibt es gegenwärtig nicht.

