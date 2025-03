Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechsel in der Leitung des Führungsstabs im Polizeipräsidium Rheinpfalz

Heute (17.03.2025) wurde der ehemalige Leiter des Führungsstabs, Polizeidirektor Frank Heinen, von Behördenleiter Andreas Sarter verabschiedet. Ihm wurde zum 1. Februar die Leitung der Polizeidirektion Mainz übertragen.

Frank Heinen trat 1997 in den Dienst der rheinland-pfälzischen Polizei und war in den darauffolgenden Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst (4. Einstiegsamt) leitete er zunächst ab 2012 den Stabsbereich 1 im Polizeipräsidium Mainz. Anschließend übernahm der 49-Jährige im Jahr 2015 die Leitung der Polizeiinspektion Worms und war zugleich stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Worms. 2020 wechselte Frank Heinen schließlich ins Polizeipräsidium Rheinpfalz, wo er die Leitung des Führungsstabs übernahm.

Ebenfalls wurde mit Wirkung zum 01.03.2025 der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Polizeidirektor Marco Weißgerber, von Behördenleiter Andreas Sarter mit der Leitung des Führungsstabs im Polizeipräsidium Rheinpfalz beauftragt.

Der 42-Jährige wurde 2002 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war zunächst in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig.

Im Jahr 2013 folgte das Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei. Nach dem damit verbundenen Aufstieg in den höheren Polizeidienst (4. Einstiegsamt) im Jahr 2015 unterrichtete Marco Weißgerber als Dozent an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Im Oktober 2018 übertrug man ihm die Leitung der Polizeiinspektion Landau. Vier Jahre später folgte der Wechsel in die Vorderpfalz, als er im Jahr 2022 die Leitung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 und zugleich die stellvertretende Leitung der Polizeidirektion Ludwigshafen übernahm.

Behördenleiter Andreas Sarter bedankte sich bei Frank Heinen und Marco Weißgerber für die geleistete Arbeit und wünschte ihnen gleichzeitig viel Erfolg in ihren neuen Funktionen.

Der Führungsstab ist innerhalb des Polizeipräsidiums eine wichtige Zentralstelle, die neben koordinierenden und organisatorischen Aufgaben die Behördenleitung in der strategischen Grundsatzarbeit unterstützt und berät.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

