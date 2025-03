POL-PPRP: Betrunken Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) - Ein 33-jähriger Radfahrer missachtete am Sonntagnachmittag, 16.03.2025, gegen 16:10 Uhr, die Vorfahrt eines Linienbusses in der Mundenheimer Straße (Nähe Ernst-Bloch-Platz). Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der 33-Jährige leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnte der Mann ab. Am Fahrrad sowie am Bus entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro. Rückfragen ...

