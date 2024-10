Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisierter randalierender Jugendlicher

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstagmorgen verließ ein 16jähriger Deutscher eine Veranstaltung in Geraberg. Auf der Suche nach dem richtigen Weg zum Bahnhof beschädigte der stark alkoholisierte Jugendliche einen Blumentopf in der "Körnbachstraße", eine Fensterscheibe "Auf der Heide" und einen Pkw "Am Bahnhof".

Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes konnte der Randalierer festgestellt und an einen Erziehungsberechtigten übergeben werden. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille und ein Drogentest verlief zudem positiv auf Cannabis.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro.

Entsprechende Anzeigen wegen Sachbeschädigung wurden erstattet. (tb)

