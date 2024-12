Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wiederholt festgefahrener LKW bei Weischwitz: Unfallflucht mit mehreren Geschädigten und umständliche Bergung

Weischwitz (ots)

Am gestrigen Montag fanden umfangreiche Bergungsmaßnahmen eines zuvor verunfallten LKW in Weischwitz statt. Wiederholt kam es trotz mehrfacher und auffälliger Beschilderung im Ort zum Festfahren eines LKW, der trotz Verbotes in Richtung des Saalfelder Schokoladenwerkes fahren wollte. So fuhr sich vergangenen Freitag ein 53-Jähriger mit seiner Zugmaschine mitsamt Auflieger fest und verursachte dadurch hohen Sachschaden. Wie auch andere Zugmaschinenfahrer in der Vergangenheit wollte der Mann verkehrswidrig die Strecke befahren und stieß zunächst gegen eine Grundstücksmauer. Kurz darauf stieß er gegen eine weitere Mauer und entfernte sich in beiden Fällen zunächst unerlaubt von den Unfallorten. Rund 500 Meter nach Ortsausgang Weischwitz in Richtung Knobelsdorf ging schließlich gar nichts mehr: In einem Waldstück fuhr der LKW sich dann dermaßen fest, dass die Polizei und mehrere Geschädigte- da auch Bäume sowie Grund/ Boden beschädigt wurden- auf den Umstand aufmerksam wurden. In Summe entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Gegen den Fahrer, der noch vor Eintreffen der Polizei seine Zugmaschine vom Auflieger abkoppelte, wurde eine Anzeige erstattet. Am gestrigen Montag fand dann die aufwändige Bergung statt.

