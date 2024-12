Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

Pößneck (ots)

Am 09.12.2024 gegen 20:00 Uhr wurde in Pößneck in der Saalfelder Straße/ Höhe Straße des Friedens der 44- jährige Fahrer eines VW Golf im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 44- jährige aktuell mit einem Fahrverbot belegt war, so dass die Weiterfahrt unterbunden worden ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis nach dem Straßenverkehrsgesetz wurde eingeleitet.

