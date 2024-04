POL-EN: Sprockhövel - Versuchter Einbruch in eine Lagerhalle im Tunnelweg

Herdecke (ots) - In der Zeit von Freitag, den 26.04.2024, 13.30 Uhr bis zum Samstag, den 27.04.2024, 08.30 Uhr brachen unbekannte Täter ein Vorhängeschloss eines Verkaufsstandes auf und gelangten hierdurch in den Verkaufsbereich. Hier entwendeten der oder die Täter eine Mappe mit Wechselgeld bevor sie in unbekannter Richtung flüchteten. Rückfragen bitte an: ...

mehr