POL-RE: Marl: Kinder nach Bränden und Schmierereien ermittelt

Recklinghausen (ots)

Nach Bränden und Sachbeschädigungen im Stadtteil Hüls konnte die Polizei drei Tatverdächtige ermitteln. Ein 12-Jähriger und zwei 13-Jährige aus Marl werden verdächtigt, dafür verantwortlich zu sein. Sie sollen unter anderem am 4. Februar (Dienstag) in einem Haus an der Bergstraße und einen Tag später, am 5. Februar, auf der Hülsstraße Brände verursacht haben. Zusätzlich wurden in dem Bereich mehrere Graffiti-Schmierereien festgestellt, die nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls von den Kindern/Teenagern stammen. Die Tatverdächtigen konnten auch dank Zeugenhinweisen schnell ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

