POL-RE: Bottrop: Tatverdächtige nach Ladendiebstahl ermittelt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall am Sonntagabend wurde ein 29-Järhiger schwer verletzt. Der Mann aus Bochum war gegen 18:15 Uhr mit seinem Auto auf der Westruper Straße in Richtung Flasheimer Damm unterwegs. Nach ersten Informationen musste er einem Reh ausweichen und kam deshalb von der Fahrbahn ab. Der entstandene Sachschaden wird auf 750 Euro geschätzt. Ein Rettungswagen brachte den Autofahrer in ein ...

