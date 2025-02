POL-RE: Haltern am See: Unfall auf Westruper Straße

Recklinghausen (ots) - An einem Info-Stand einer Partei an der Straße "In de Flaslänne" wurde ein Mann heute Vormittag verletzt. Gegen 11:40 Uhr beschoss eine zunächst unbekannte Person einen 42-jährigen Mann aus Marl, der sich an dem Stand aufhielt, mit einem Projektil. Er wurde leicht verletzt. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht gegen einen 24-jährigen Marler. Die Polizei konnte eine Zwille auffinden und ...

