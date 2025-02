Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Erneut Fenster am Rathaus beschädigt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag (ca. 13:30 Uhr) beschädigte ein unbekannter Täter zwei Glasscheiben des Dorstener Rathauses an der Halterner Straße. Ein Zeuge hatte die Polizei darauf aufmerksam gemacht. Vor Ort konnte zunächst kein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Die Polizei stellte zwei Steine sicher, die als Tatmittel in Betracht kommen.

Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Bereits am Abend des 27. Januar 2025 waren Fenster am Rathaus beschädigt worden. Hier konnte die Polizei einen 31-Jährigen ermitteln, der als Tatverdächtiger in Frage kommt. (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5958730)

Der 31-Jährige konnte gestern erneut im weiteren Umfeld des Rathauses angetroffen werden. Ob er auch für die aktuelle Sachbeschädigung in Frage kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

