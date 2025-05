Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte greifen 22-Jährigen vor einer Spielhalle an (07.05.2025)

Singen (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend einen jungen Mann vor einer Spielhalle in der Ekkehardstraße angegriffen und dabei leicht verletzt. Gegen 20 Uhr fingen die drei unbekannten Männer den 22-Jährigen vor der Spielhalle "Joker" ab. Anschließend schlug ihm einer der Unbekannten mit der Faust auf die Nase, ehe die Männer in eine dunkle Limousine stiegen und unerkannt flüchteten. Der 22-Jährige erlitt eine leichte Verletzung, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung.

Zu den Angreifern ist lediglich bekannt, dass sie etwa 30-35 Jahre alt waren.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

