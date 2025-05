Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

SBK) - Unfallflucht in der Görlitzer Straße, Polizei sucht Zeugen

Villingen / SBK (ots)

Am Donnerstag (08.05.25) hat sich zwischen 15:00 und 17:30 Uhr in Villingen in der Görlitzer Straße, auf dem Parkplatz eines Blumengeschäfts, eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ein-/Ausparken einen geparkten VW Van/Bus California Beach und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Villingen unter 07721 601-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell