POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der Einmündung Brielstraße/Stockacher Straße verletzt (08.05.2025)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Einmündung der Brielstraße auf die Stockacher Straße am Donnerstagmorgen verletzt worden. Eine 56-jährige Suzukifahrerin bog von der Brielstraße nach links auf die Stockacher Straße ein und übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 40 Jahre alten Motorradfahrer. In Folge der Kollision stürzte der Biker und verletzte sich. Er musste nach Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro. Um die Yamaha kümmerte sich ein Abschleppdienst.

