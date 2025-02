Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Tankstelle in Lehrte überfallen - Wer kann Hinweise zu drei Räubern geben?

Hannover (ots)

Drei unbekannte Täter haben am Donnerstag, 27.02.2025, eine Tankstelle an der Mielestraße in Lehrte überfallen. Nachdem sie einen 23-jährigen Angestellten bedroht und zum Öffnen der Kasse gezwungen hatten, flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover betraten drei Räuber gegen 21:50 Uhr die Tankstelle. Zwei Männer bedrohten den allein anwesenden 23-jährigen Angestellten, zwangen ihn zum Öffnen der Kassen und erpressten Geld. Außerdem raubten die Täter Tabakwaren. Ein weiterer Komplize hielt währenddessen die Eingangstür offen. Die Täter flüchteten nach der Tat zu Fuß und konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch Streifenwagen der Polizeidirektion Braunschweig und ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, nicht gefasst werden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1 ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug ein grünes Oberteil, eine blaue Handwerkerhose, eine schwarze Motorradmaske und Arbeitshandschuhe. Täter 2 trug eine weiße Sturmhaube, Täter 3 eine schwarze Motorradmaske und Arbeitshandschuhe.

Die Polizei Hannover ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /nash, ms

