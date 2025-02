Polizeidirektion Hannover

POL-H: 96-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Eine 96-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag, 27.02.2025, gegen 16:15 Uhr auf der Hildesheimer Straße in Hannover von einem Audi erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes (VUD) Hannover überquerte die 96-jährige Frau mit ihrem Rollator die in dem Bereich dreispurige Hildesheimer Straße von der Stadtbahnhaltestelle Bothmerstraße, die sich in der Straßenmitte befindet, in Richtung Fontainestraße. Ein erstes Fahrzeug wich der Seniorin noch aus. Ein 26-jähriger Audi-Fahrer, der die rechte Fahrspur befuhr, erfasste die Fußgängerin.

Die 96-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie am Unfallort und brachten sie in ein Krankenhaus.

An dem Audi entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei Hannover bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim VUD unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell