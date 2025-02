Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versammlung der Fanszene von Eintracht Braunschweig in Hannover verläuft friedlich

Hannover (ots)

Eine Versammlung der Fanszene des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig in Hannover ist am Donnerstag, 27.02.2025, friedlich verlaufen. Rund 500 Teilnehmende bewegten sich unter dem Motto "Gegen Gästefaneinschränkungen - Fankultur Unverhandelbar!" in einem Aufzug auf einer festgelegten Route durch die Innenstadt.

Die Versammlung startete nach Ankunft der Teilnehmenden aus Braunschweig um 17:00 Uhr am Ernst-August-Platz und führte nach einer kurzen Auftaktkundgebung zu den beiden Liegenschaften des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport am Schiffgraben sowie an der Lavesallee. An beiden Orten fanden Zwischenkundgebungen statt. Anschließend liefen die Teilnehmenden über die Goethestraße und die Kurt-Schumacher-Straße zurück zum Ernst-August-Platz. Dort wurde die Versammlung durch die Leitung um 18:45 Uhr für beendet erklärt.

Der Aufzug wurde aufgrund des von Rivalität geprägten Verhältnisses zur hannoverschen 96-Fanszene von einem größeren Polizeiaufgebot begleitet. Die Versammlung blieb bis zum Ende friedlich. / fas, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell