POL-H: Hannover-Bult: Mutter und Kind laufen auf die Fahrbahn und werden von Pkw erfasst - Zeugen gesucht!

Hannover (ots) - Am Donnerstagmorgen, 27.02.2025, haben drei bislang unbekannte Täter Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Walsroder Straße in Langenhagen gesprengt und sind mit einem Pkw geflüchtet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zur Tat oder den Tätern. Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes ...

