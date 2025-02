Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Geldautomaten gesprengt, Täter flüchtig - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstagmorgen, 27.02.2025, haben drei bislang unbekannte Täter Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Walsroder Straße in Langenhagen gesprengt und sind mit einem Pkw geflüchtet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover hörten Zeugen gegen 04:20 Uhr einen lauten Knall und sahen aus dem Fenster, wie zwei Männer in einen schwarzen Audi stiegen. Das Fahrzeug flüchtete anschließend in Richtung Norden. Der Vorraum der Bankfiliale samt beiden Geldautomaten wurden durch eine Sprengung vollständig zerstört. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann. Personen wurden nicht verletzt.

Die Täter können nur vage beschrieben werden. Sie sind etwa 1,85 Meter groß. Sie waren dunkel gekleidet und trugen eine Stirnlampe. Eine Personenbeschreibung des Fahrers liegt nicht vor.

Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Kriminaldauerdienst Hannover hat die Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Die Delaborierer vom LKA waren vor Ort und untersuchten die Geldautomaten auf Sprengstoffspuren.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell