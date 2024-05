Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen - Katalysatoren aus mindestens zwei Autos gestohlen

Korbach (ots)

Auf Katalysatoren abgesehen hatten es unbekannte Täter in der Zeit vom 5. bis 9. Mai in Bad Wildungen. Die Polizei bittet um Hinweise

Die Täter hatten auf einen Klinikparkplatz in der Günter-Hartenstein-Straße in Reinhardshausen an mindestens zwei Autos die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. Die Autobesitzer befanden sich zur Tatzeit in einer Klinik Sie stellten die Diebstähle erst fest, als sie mit ihren Autos wegfahren wollten. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 800 Euro. Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Autos betroffen sind.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten.. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

