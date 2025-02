Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Steinhuder Straße bei Wunstorf-Bokeloh

Hannover (ots)

Ein 86-jähriger Autofahrer ist am Freitag, 28.02.2025, auf der Steinhuder Straße bei Wunstorf-Bokeloh von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er verstarb noch am Unfallort - die Polizei ermittelt zur Unfallursache und sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes (VUD) Hannover war der 86-jährige Mann aus Wunstorf gegen 07:40 Uhr mit einem VW Golf mit hannoverschem Kennzeichen auf der Steinhuder Straße (Kreisstraße 346) von der B441 in Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die Steinhuder Straße für etwa 3 Stunden voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst Hannover untersucht nun die Ursache des Unfalls und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, hgt

