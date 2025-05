Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0324 --Trickbetrüger mit neuer Masche unterwegs--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Schevemoorer Landstraße Zeit: April/Mai 2025

Eine 89 Jahre alte Frau ist in Osterholz einer neuen Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Dabei gaben sich die Betrüger als Polizisten aus und erbeuteten durch eine Überweisung auf ein falsches Konto Geld.

Ein vermeintlicher Polizist meldete sich zwischen dem 29. April und 8. Mai 2025 in regelmäßigen Abständen telefonisch bei einer 89 Jahre alten Frau in der Schevemoorer Landstraße. Er erklärte ihr, dass ihre Vermögenswerte in Gefahr seien und sie ihr Geld auf ein angebliches Konto der Polizei überweisen solle, um das Geld vor den Betrügern zu schützen. Die Seniorin kam der Aufforderung des vermeintlichen Polizisten nach und überwies das Geld. Da ihr alles seltsam vorkam, meldetet sich die 89-Jährige bei der Polizei.

Die Polizei warnt vor diesen vielfältigen Betrugsmaschen. Bleiben Sie wachsam und hinterfragen Sie, wenn vermeintliche Polizisten oder Bankmitarbeiter Sie zu Handlungen auffordern. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich daraufhin: Wenn sich bei Ihnen eine Polizistin oder ein Polizist am Telefon meldet und nach Ihren Geld- und Wertsachen fragt und auf deren Herausgabe drängt: Legen Sie auf. Das tun Betrüger. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis und überweisen Sie kein Geld auf unbekannte Konten. Seien Sie aufmerksam und misstrauisch bei Geldforderungen. Vergewissern Sie sich immer noch einmal, ob es sich bei Ihrem Gegenüber auch um die vorgegebene Person handelt. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an.

Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell