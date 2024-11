Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 22-Jähriger verletzt Mann mit Messer - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Einen 31-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll ein 22-Jähriger am Samstag, 23.11.2024, in einer Jugend- und Freizeitstätte in der Uhlandstraße in Freiburg. Der Vorfall soll sich während einer Abendveranstaltung gegen 20.30 Uhr ereignet haben.

Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Tatverdächtige bereits von der Örtlichkeit entfernt, konnte aber wenig später an seiner Anschrift angetroffen und für weitere Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht werden. Gegen den 22-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit wird nun ermittelt.

Der Geschädigte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, er erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand eine Stichverletzung, die ärztlich behandelt werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht eine flüchtige Bekanntschaft zwischen dem Geschädigtem und dem Beschuldigten. Das Tatmotiv dürfte ersten Erkenntnissen zufolge im persönlichen Bereich verortet sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Tatablauf geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4421 zu melden.

