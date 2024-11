POL-FR: Lottstetten: Schwerer Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 26.11.2025, gegen 12:15 Uhr, ist eine Autofahrerin auf der B 315 bei Bonndorf von der Fahrbahn abgekommen und hat sich leicht verletzt. Die 38jährige Pkw-Lenkerin fuhr von Bonndorf in Richtung Gündelwangen und kam im Kurvenbereich alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft ...

mehr