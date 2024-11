Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Faustschläge auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.11.2024, gegen 16:10 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Bereich des Bahnhofes Waldshut zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger gekommen. Ein 20jähriger Autofahrer geriet beim Ausparken mit einem noch unbekannten Fußgänger in ein Konfliktgespräch. Es soll zunächst zu Beleidigungen gekommen sein. In der Folge habe der Unbekannte den 20-Jährigen mehrmals ins Gesicht geschlagen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Gemeinsam mit zwei männlichen Begleitern entfernte sich der Unbekannte in Richtung Gurtweil. Folgende Beschreibung des Unbekannten liegt vor: männlich, etwa 17 Jahre alt, 1,75 m groß, trug Jeans und eine dunkle Jacke. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldshut, 07751 8316-0, in Verbindung zu setzen.

