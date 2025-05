Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0328 --Polizei Bremen stellt nach drei Tagen Verkehrskontrollen zahlreiche Verstöße fest-- NEUE FOTOS

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, Burglesum, Hemelingen, Bremerhaven Zeit: 13.05.2025 - 16.05.2025

In einem groß angelegten Einsatz führte die Polizei Bremen, unterstützt durch Polizistinnen und Polizisten aus Bremerhaven, gemeinsam mit 14 weiteren Bundesländern sowie dem Zoll, dem Technischen Hilfswerk (THW) und der Landeshauptkasse von Dienstag bis Donnerstag umfangreiche stationäre und mobile Verkehrskontrollen im Bundesland Bremen durch. Die Maßnahmen fanden im Rahmen einer Fachtagung zur Erkennung von Autofahrenden unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln statt.

Ziel des länder- und behördenübergreifenden Einsatzes war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, Autofahrende, die unter Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss stehen, aus dem Verkehr zu ziehen sowie die Zusammenarbeit und das Fachwissen im Bereich der Drogenerkennung und auch in anderen Bereichen zu stärken.

Die Ergebnisse der Kontrollen sind beunruhigend:

An den drei Tagen wurden insgesamt 1806 Fahrzeuge und 2133 Personen kontrolliert. Dabei kam es zu 127 Blutentnahmen wegen des Verdachts auf Drogen- oder Alkoholkonsum am Steuer. Zudem wurden 144 Straftaten festgestellt, darunter zahlreiche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und 46 Autofahrende ohne gültige Fahrerlaubnis. Bezüglich der Straftaten und der Autofahrenden ohne Fahrerlaubnis hat sich die Zahl im Vergleich zum vergangenen Jahr verdoppelt.

Ein 22 Jahre alter Mann versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich. Daraufhin flüchtete er zu Fuß. Die Polizisten stellten im Wagen Kokain und Cannabis, Bargeld und Mobiltelefone fest. Zudem stellte sich heraus, dass das Auto als gestohlen gemeldet wurde. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen stellten Einsatzkräfte den 22-Jährigen und nahmen ihn fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an. In einem weiteren Fall fanden Zollbeamte in einem Fahrzeug 22 Kilogramm Tabak und 3800 Zigaretten, jeweils unverzollt, eine Vielzahl an E-Zigaretten sowie nicht frei verkäufliche Arzneimittel. Der Mann musste ein Bußgeld in Höhe von 2000 Euro bezahlen, zudem erwartet ihn eine Strafanzeige nach dem Arzneimittelgesetz. Ein Fahrschüler stand während seiner Fahrstunde unter dem Einfluss von Drogen. Zudem wurde ein Pärchen auf ungewöhnliche Weise enttarnt. Bei einer Kontrolle wurde eine Autofahrerin positiv auf berauschende Mittel getestet. Da ihr die Weiterfahrt untersagt wurde, rief sie ein befreundetes Pärchen an, um sie und ihren Partner abzuholen. Als das Duo eintraf wurde es kontrolliert und das Ergebnis war auch hier positiv. Am Ende standen also zwei Autos mit insgesamt vier Personen, die nun gemeinsam die Heimfahrt ohne Fahrzeug antreten mussten.

Die Ergebnisse der aktuellen Kontrollen sind ein absolutes Warnsignal und zeigen, wie wichtig diese Großkontrollen sind. Wer unter dem Einfluss von Cannabis, Heroin, Morphin, Kokain, Amphetamin oder Ecstasy ein Fahrzeug führt, begeht bereits ohne erkennbare Fahrfehler eine Ordnungswidrigkeit (§ 24a StVG). Hier drohen Geldbußen bis zu 1.500 Euro und ein Fahrverbot von bis zu drei Monaten.

Drogenkonsum kann bei Verkehrskontrollen zuverlässig und schnell mithilfe von Vortestgeräten im Schweiß, Speichel oder Urin festgestellt werden. Die Polizei Bremen betont, dass der Schutz aller Verkehrsteilnehmer durch solche Maßnahmen gesichert werden muss und weitere Kontrollen folgen werden.

Die Großkontrolle "Alkohol-Drogen-Medikamente" fand in diesem Jahr zum achten Mal in Bremen statt und wird auch künftig solche Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell