POL-HB: Nr.: 0326 --Polizei warnt vor Betrugsmasche mit falschen Gewinnversprechen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr/Schwachhausen Zeit: März-Mai 2025

Die Polizei Bremen ermittelt aktuell in zwei Fällen von Betrug. In einem Fall lockten die unbekannten Täter einen 72-Jährigen mit einem vermeintlichen Gewinnspiel. In einem anderen Fall fiel ein 81 Jahre alter Mann auf eine betrügerische Anlageplattform herein. Die Polizei warnt vor der Masche und gibt Präventionstipps.

Ein 81 Jahre alter Mann aus der Vahr reagierte im Internet auf eine Bank-Annonce, in der ihm ein Angebot für eine Festgeldanlage suggeriert wurde. Als er seine persönlichen Daten angab, meldeten sich kurze Zeit später per Telefon und per Mail vermeintliche Mitarbeiter eines Finanzdienstleisters und forderten ihn auf, Geld auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Dem kam er zwei Mal nach. Bei einer weiteren Zahlung wurde die Bank des Seniors aufmerksam und stoppte die Überweisung. Der 81-Jährige erstattete daraufhin eine Anzeige bei der Polizei.

Über die Polizeidienststelle Ulm erging der Hinweis, dass es bei einem 72 Jahre alten Mann aus Schwachhausen zu einem Betrugsfall gekommen sei. Als die Einsatzkräfte der Polizei Bremen den Mann an seiner Adresse aufsuchten und ihn befragten, stellte sich heraus, dass er einem Betrugsfall zum Opfer fiel. Ein vermeintlicher Bankmitarbeiter kontaktierte den 72-Jährigen per Telefon und stellte ihm einen Gewinn in Höhe einer mittleren sechsstelligen Summe in Aussicht. Um den Gewinn zu erhalten müsse er eine sogenannte Gewinnsteuer überweisen, was er auch tat.

Die Polizei warnt: Dem Einfallsreichtum der Täter sind keine Grenzen gesetzt. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Sie melden sich zumeist per Telefon - manchmal auch per E-Mail - bei ihren Opfern und behaupten, diese hätten bei einem Gewinnspiel eine hohe Summe, ein hochwertiges Fahrzeug oder anderen Sachwert gewonnen. Allerdings könne der Gewinn nur nach Zahlung einer "Bearbeitungsgebühr" übergeben werden. Die Polizei rät: Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren Sie sich seine Antworten. Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Weitere Tipps und Hinweise gibt es unter www.polizei-beratung.de.

