POL-RE: Datteln: Raub durch Jugendliche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - An der Straße Neuer Weg hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall mit vier Fahrzeugen und insgesamt sieben beteiligten Personen gegeben. Zwei Frauen und ein Kind wurden leicht verletzt, sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 78-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick plötzlich - an einer roten Ampel - ...

