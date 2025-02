Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall mit vier Fahrzeugen und drei Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

An der Straße Neuer Weg hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall mit vier Fahrzeugen und insgesamt sieben beteiligten Personen gegeben. Zwei Frauen und ein Kind wurden leicht verletzt, sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 78-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick plötzlich - an einer roten Ampel - nach hinten gerollt/gefahren und gegen das wartende Auto hinter ihr gestoßen. Anschließend - und aus noch unerklärlichen Gründen - fuhr die Frau daraufhin vorwärts und kollidierte mit dem Auto vor ihr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto noch gegen ein weiteres, wartendes Fahrzeug geschoben. Die 78-Jährige blieb unverletzt, eine 39-Jährige aus Haltern am See, ihr dreijähriges Kind und eine 75-jährige Frau, die alle im gleichen Auto saßen, wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt, zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

Das Auto der 78-Jährigen wurde sichergestellt - unter anderem soll geprüft werden, ob möglicherweise ein technischer Defekt vorlag.

