Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Wieder Einbruch in Schule

Recklinghausen (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde in eine Schule an der Straße In der Groll eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten mehrere Fenster und durchsuchten Klassenräume nach Diebesgut. Die Täter hatten es erneut auf Tablets/iPads abgesehen. Die Einbrecher flüchteten mit ihrer Beute - fast 50 Tablets - in unbekannte Richtung. Die Polizei prüft Zusammenhänge zu ähnlichen Taten, erst am Wochenende wurde in eine Schule an der Erzbischof-Buddenbrock-Straße eingebrochen. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Wer etwas dazu sagen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell