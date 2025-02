POL-RE: Oer-Erkenschwick: Roller gestohlen - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Am Pösken haben unbekannte Täter ein Auto gestohlen. Der rote Mazda CX-5 wurde zuletzt gegen Mitternacht gesehen - heute Morgen, gegen 6.30 Uhr, wurde der Diebstahl bemerkt. Das Auto mit RE-Kennzeichen stand in einer Parkbucht. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden. Rückfragen für Medienschaffende bitte an: ...

