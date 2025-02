POL-RE: Oer-Erkenschwick- Ladendiebstahl- Wer kennt die Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Mann hat heute Morgen einen Taxifahrer überfallen. Nach dem Täter wird noch gesucht. Dabei hofft die Polizei auch auf Hinweise von Zeugen. Der 39-jährige Taxifahrer aus Gladbeck hatte sich gegen 5 Uhr einen Kaffee an einer Tankstelle an der Feldhauser Straße geholt. Dabei wurde er von einem anderen Mann angesprochen, der ihn darauf hinwies, dass ein Fahrgast am Taxi wartet. Der ...

