Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mitschüler bedroht - Polizei stellt Messer sicher

Recklinghausen (ots)

Ein Streit zwischen Schülern hat am Dienstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizei wurde gegen 10.30 Uhr zur Fritz-Erler-Straße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 17-Jähriger aus Gladbeck einen 19-Jährigen Mitschüler mit einem Messer bedroht. Nach den vorliegenden Informationen hatten die Beiden bereits am Vortag Streit, am Dienstag wollte der 17-Jährige die Sache offenbar klären und hatte sich dazu mit dem 19-Jährigen auf dem Schulgelände getroffen. Dabei soll er dann ein Messer gezogen und eine Entschuldigung gefordert haben. Das Ganze soll er außerdem mit dem Handy gefilmt haben. Die Polizei hat ein Messer und das Handy des Jugendlichen sichergestellt. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

