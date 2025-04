Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Verkehrskontrolle Drogen entdeckt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (31.03.2025) in der Wildparkstraße einen 26 Jahre alten Autofahrer festgenommen, in dessen Fahrzeug sich rund 110 Gramm Kokain befanden. Die Beamten hielten den Tatverdächtigen, der mit einem Ford unterwegs war, gegen 19.00 Uhr an, da er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich der 26-Jährige, der keine Fahrerlaubnis vorlegen konnte, mutmaßlich illegal in Deutschland aufhält. Im Ford fanden die Polizisten dann das Rauschgift und nahmen den Tatverdächtigen fest. Der 26 Jahre alte Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Dienstags (01.04.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

