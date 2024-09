Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Täterduo in Dorf aktiv

Herschweiler-Pettersheim (ots)

In der Nacht auf Montag kam es in der Ortschaft zu mehreren Diebstählen. Im gesamten Ort wurden mehrere unverschlossene Garagen sowie Fahrzeuge angegangen. Die Täter entwendeten neben unterschiedlichsten Werkzeugen und anderen Gegenständen auch ein schwarzes Quad mit Kuseler-Kennung. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, welche in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder über Kameras entsprechende Bilder haben, sich bei der Polizei in Kusel unter 06381/919-0 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) zu melden.|pikus

