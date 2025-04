Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei Tatverdächtige nach mutmaßlichem Rauschgifthandel festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (31.03.2025) zwei 17 und 20 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Polizisten nahmen die beiden Tatverdächtigen nach einem Rauschgiftgeschäft, bei dem der 20-Jährige vermittelt und der 17-Jährige das Rauschgift verkauft haben soll, gegen 14.10 Uhr in einem Parkhaus an der Lazarettstraße fest. Dabei entdeckten die Beamten beim 17-Jährigen knapp 70 Gramm Haschisch, 120 Tabletten Pregabalin sowie 145 Euro mutmaßliches Dealergeld. In der Wohnung der Freundin des 17-Jährigen fanden die Beamten weitere 375 Tabletten des Drogenersatzstoffes sowie 1.510 Euro, die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammen. Der 20-Jährige hatte knapp acht Gramm Haschisch sowie 50 Euro mutmaßliches Dealergeld dabei. Während der 20-Jährige auf freien Fuß gesetzt wurde, wurde der 17 Jahre alte Tatverdächtige mit tunesischer Staatsangehörigkeit im Laufe des Dienstags (01.04.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

