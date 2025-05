Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0330--Flucht endet an Verkehrsmast--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Löningstraße Zeit: 17.5.25, 4.30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen sollte ein Autofahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, woraufhin er flüchtete. Die Flucht endete an einem Verkehrszeichen in der Bahnhofsvorstadt. Der 29-jährige Fahrer stand offensichtlich unter Einfluss berauschender Mittel und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Mann war gegen 4.30 Uhr ohne eingeschaltete Beleuchtung in der St.-Jürgen-Straße unterwegs und fuhr in unsicherer Weise, sodass er beinahe mit einem Bordstein kollidierte. Trotz eindeutiger Anhaltesignale der Streife entzog sich der Mitsubishi-Fahrer der Kontrolle und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Im Verlauf der Flucht verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte in der Löningstraße mit einem Verkehrszeichen. Kurz darauf stellte er den Wagen ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Polizeikräfte konnten den Mann nach einer kurzen Verfolgung festnehmen.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, so dass eine angeordnete Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet.

Gegen ihn wurden Anzeigen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Die weiteren Ermittlungen, auch zum rechtmäßigen Eigentümer des Fahrzeuges, dauern an.

