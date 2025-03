Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis/Lauda-Königshofen: 65-jähriger Pkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Heilbronn (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 17:00 Uhr bei Sachsenflur ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein Audi A6 in Farbe dunkelblau oder schwarz der Baujahre 2004-2011 befuhr die Bundesstraße 292 von Sachsenflur nach Königshofen. Auf der dortigen Geraden überholt dieser einen vor ihm fahrenden Pkw in Farbe Weiß trotz Gegenverkehr. Ein ordnungsgemäß entgegenkommendes Pkw der Marke Ginetta kann nur durch Ausweichen nach rechts einen Zusammenstoß verhindern. Hierdurch kam dieser ins Schleudern und rutschte nach links die dortige Böschung hinunter. Der Pkw überschlägt sich mehrfach und kommt mit der Front auf dem Fahrgleis nach Osterburken zu stehen. Der 65-jährige Fahrer während des Überschlages aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Er wird in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im weiteren Verlauf erfasst ein auf dem Nebengleis in Richtung Lauda fahrender Zug die herumliegenden Fahrzeugteile. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Der entstandene Schaden an der Bahn wird derzeit von der Bundespolizei mit ca. 5.000 Euro beziffert. Zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße sowie der Bahnverkehr in beide Richtungen bis 19:00 Uhr gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen und bittet Zeugen, welches Angaben zum Unfallhergang, dem flüchten Audi machen können sich unter 09341/6004-0 zu melden. Ebenfalls wird der Fahrer/die Fahrerin des weißen Pkw, welcher zum Unfallzeitpunkt überholt ebenfalls bei der Polizei zu melden.

