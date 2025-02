Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.02.2025.

Wolfenbüttel, Fümmelse (ots)

Trickdiebe erbeuteten Wertsachen.

Wolfenbüttel, Fümmelse, 03.02.2025, 15:30 Uhr.

Die Geschädigte ist in einer örtlichen Zeitung auf eine Annonce aufmerksam geworden, in der nach eventuellen Verkäufern von Antiquitäten, Jagdartikeln, Schmuckgegenständen und weiteren Gegenständen gesucht wurde. Die Geschädigte hatte daraufhin mit dem mutmaßlichen Käufer einen telefonischen Kontakt aufgenommen und ein Treffen für den 03.02.2025 vereinbart.

Am Nachmittag des 03.02.2025 habe sich an der Haustür der Frau ein Mann als Inserent der Annonce zu erkennen gegeben. Dieser war in Begleitung einer Frau und eines kleinen Mädchens. Während des Aufenthaltes im Haus hatte der vermeintliche Tatverdächtige offensichtlich die Möglichkeit, sich frei im Haus zu bewegen. Nachdem die drei Personen das Wohnhaus wieder verlassen hatten, stellte die Geschädigte das Fehlen von Schmuckstücken fest. Der Schaden wird mit mindestens 5.000 Euro angegeben. Das Trio kann wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: Ca. 50 Jahre alt, ca. 190 cm groß, korpulent, hatte akzentfrei deutsch gesprochen, trug einen Vollbart und hatte dunkle Haare.

2. Mittäterin: Ca. 45 Jahre, a. 165 cm groß, akzentfrei deutschsprechend, trug dunkle, lange Haare.

3. Mädchen: Ca. 7-8 Jahre, hatte dunkle Haare.

Die Polizei möchte sie sensibilisieren, niemals unbekannte bzw. für sie fremde Personen frei in ihrem Hause verweilen zu lassen.

Geschädigte einer solchen Straftat oder Hinweisgebende werden gebeten, sich mit ihrer örtlichen Polizei unter der Telefonnummer 05331 933-0 in Verbindung zu setzen.

