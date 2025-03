Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrskontrolle auf der Autobahn

Heilbronn (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst führte am Dienstag zwischen 13 Uhr und 21 Uhr gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, dem Polizeirevier Crailsheim, der Autobahnfahndung des Polizeipräsidiums Heilbronn, den Polizeihundeführern des Polizeipräsidiums Heilbronn, sowie dem Hauptzollamt Heilbronn eine stationäre Kontrolle auf der A6 am Parkplatz Reußenberg durch. Im Zuge dieser Kontrolle waren insgesamt 30 Einsatzkräfte eingesetzt, welche während der Kontrolle 127 Personen und 60 Fahrzeuge kontrollierten und dabei diverse Verstöße feststellten. Unter beanstandeten die Beamten in drei Fällen das Fahren ohne Fahrerlaubnis und in einem Fall einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Ebenfalls wurden 30 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht, welche sich im Wesentlichen auf Verstöße gegen die Sozialvorschriften, Überladung und verschiedenste Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, wie Handy- oder Gurtverstöße, verteilen. Ebenfalls wurden im Rahmen der Kontrolle ein Mercedes Vito und ein Ausweisdokument sichergestellt, sowie eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt etwa 1530 Euro erhoben.

